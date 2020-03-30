Емец о причинах своего увольнения: Наша идея медреформы не понравилась оппонентам в лице Супрун. ВИДЕО

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Бывший министр здравоохранения Илья Емец видит причину своей отставки в позиции бывшей главы Минздрава Ульяны Супрун.

Об этом Емец заявил hromadske сразу после голосования Рады за его отставку, передает Цензор.НЕТ.

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"Я думаю, основания такие: что нашей командой было представлено продолжение реформирования здравоохранения, оно не понравилось нашим главным оппонентам - это исполняющая обязанности Супрун, которая за три, по-моему, года продолжает, ну будем так говорить, уничтожать стационарный уровень помощи", - сказал он.

Емец отметил, что "как специалист он считает", что оказание помощи стационарного уровня простым людям будет невозможным из-за реформы Супрун.

Он добавил, что говорил о своей отставке с президентом Владимиром Зеленским, но подробностей не привел.

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Напомним, 30 марта народные депутаты отправили Илью Емца в отставку с должности министра здравоохранения.

Нового министра они смогли назначить только со второй попытки - им стал Максим Степанов.