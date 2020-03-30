Емец о причинах своего увольнения: Наша идея медреформы не понравилась оппонентам в лице Супрун. ВИДЕО

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Бывший министр здравоохранения Илья Емец видит причину своей отставки в позиции бывшей главы Минздрава Ульяны Супрун.

Об этом Емец заявил hromadske сразу после голосования Рады за его отставку, передает Цензор.НЕТ.

"Я думаю, основания такие: что нашей командой было представлено продолжение реформирования здравоохранения, оно не понравилось нашим главным оппонентам - это исполняющая обязанности Супрун, которая за три, по-моему, года продолжает, ну будем так говорить, уничтожать стационарный уровень помощи", - сказал он.

Емец отметил, что "как специалист он считает", что оказание помощи стационарного уровня простым людям будет невозможным из-за реформы Супрун.

Он добавил, что говорил о своей отставке с президентом Владимиром Зеленским, но подробностей не привел.

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Напомним, 30 марта народные депутаты отправили Илью Емца в отставку с должности министра здравоохранения.

Нового министра они смогли назначить только со второй попытки - им стал Максим Степанов.

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Топ комментарии
+78 Підлога Маккартні
Вот жеж эта Супрун. Не уруля, а влияет на кадровые решения у зеленских Наша идея медреформы не понравилась оппонентам в лице Супрун, - Емец о причинах своего увольнения - Цензор.НЕТ 256
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30.03.2020 17:50
+47 Червоно-Чорний
а вы видели- какие у Супрун длинные руки?! Емец о причинах своего увольнения: Наша идея медреформы не понравилась оппонентам в лице Супрун - Цензор.НЕТ 6558
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30.03.2020 17:53
+41 Ahmed Nunji
А він ще більший довбень, ніж я думав.
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30.03.2020 17:50
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