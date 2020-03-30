Экспресс-тесты выявили COVID-19 у 57 пациентов с пневмонией в Ивано-Франковске, - мэр Марцинкив. ВИДЕО

Об этом в своем видеообращении заявил городской председатель Ивано-Франковска Руслан Марцинкив, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, в городских стационарах с пневмониями находится 154 человека. "Проведено 150 быстрых тестов на COVID-19, из них выявлено 57 положительных результатов", - сказал мэр.
Он отметил, что 43 образца биоматериалов этих пациентов переданы для лабораторного подтверждения коронавируса.
Марцинкив сообщил, что в центральной городской клинической больнице Ивано-Франковска есть возможность разместить до 250 пациентов, в больнице №1 - еще до 150. В случае необходимости город может оборудовать дополнительные 500 мест для больных коронавирусом.
Напомним, по состоянию на утро 30 марта в Украине официально подтверждено 480 случаев заражения коронавирусом, из них 11 - летальные, 6 пациентов выздоровели.
(а багатьом і досі - "та никакого вируса нетуть! вы его видели, тот вирус? у меня форточка настежь, за все дни ни один не залетал!")