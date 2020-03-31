Минсоцполитики ищет возможность проиндексировать пенсии уже в апреле, - Шмыгаль. ВИДЕО

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Министерство социальной политики ищет возможность проиндексировать пенсии в Украине уже в апреле.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом в эфире "Свобода слова" рассказал премьер-министр Денис Шмыгаль.

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"Пока мы работаем на том ресурсе, который у нас есть. Буквально в эти дни - сегодня, завтра - Министерство социальной политики проводит пересчет и ищет возможность проиндексировать пенсии уже в апреле нашим пенсионерам", - заявил премьер.

Он добавил, что после принятия в Верховной Раде законопроекта №3279 о внесении изменений в государственный бюджет на 2020 год состоится "обещанная выплата дополнительных средств пенсионерам".

Кроме того, Шмыгаль отметил, что также из фонда борьбы с коронавирусом будут финансировать поддержку людей, которые потеряли работу или вынуждены быть дома и не иметь возможности зарабатывать деньги.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что с 1 апреля Кабинет Министров Украины будет готов выплатить дополнительную 1 тыс. грн тем, кто имеет пенсию меньше 5 тыс. гривен, а с 1 мая 2020 года будет проведена индексация пенсий.

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