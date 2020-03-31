В этот день три года назад погиб один из лучших контрразведчиков Украины - полковник Александр Хараберюш. ВИДЕО

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31 марта 2017 в центре Мариуполя террористы взорвали его автомобиль.

Об этом говорится в сообщении СБУ, передает Цензор.НЕТ.

"В этот день три года назад погиб один из лучших контрразведчиков Украина - полковник Александр Хараберюш. Настоящий офицер, доктор юридических наук, кандидат в мастера спорта по кикбоксингу. Для родных он был любящим отцом и мужем, для друзей - надежный друг и мудрый наставник.



Однако для врагов настолько опасеный противник, что единственной возможностью его остановить оказалось коварное убийство.

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31 марта 2017 в центре Мариуполя террористы взорвали его автомобиль. У Александра остались жена и две дочери.



Помним!" - говорится в сообщении СБУ.

Напомним, в 2014 году полковник СБУ Александр Хараберюш переехал с семьей в Мариуполь из Донецка. 31 марта 2017 года его автомобиль был взорван в Мариуполе на перекрестке проспекта Металлургов и улицы Каффайской, сам он погиб на месте. Причиной взрыва стала радиоуправляемая мина, заложенная в автомобиль.

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31 октября 2017 года Глава СБУ Василий Грицак провел брифинг, на котором озвучил, что в ходе оперативных мероприятий, в Одессе задержана 29-летняя жительница Донецка Юлия Прасолова, подозреваемая в совершении преступления. Женщина прибыла в Одессу для получения биометрического паспорта. Позже Юлия Прасолова созналась в том, что именно она заложила взрывчатку в машину полковника СБУ. За участие в теракте она получила 15 тысяч долларов.

Президент Украины Петр Порошенко наградил Александра Хараберюша орденом "За мужество" 1 степени (посмертно).