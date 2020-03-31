Ожидаем падения ВВП на 4,8% в 2020 году, - Шмыгаль. ВИДЕО

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом в эфире "Свободы слова" заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.
"Это сбалансированный макроэкономический прогноз... Конечно, при том прогнозе оптимистическом, который был составлен на начало года, когда мы не предвидели эпидемии коронавруса, прогноз был +3,7%, сейчас -4,8% ВВП", - сообщил
Премьер добавил, что этот расчет согласован с международными партнерами.
"Я не могу назвать его ни оптимистическим, ни пессимистическим - это расчет", - сказал он.
Напомним, ранее заместитель главы Офиса Президента Юлия Ковалив допускала падение ВВП из-за пандемии коронавируса на 5% в 2020 году.