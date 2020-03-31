Ожидаем падения ВВП на 4,8% в 2020 году, - Шмыгаль. ВИДЕО

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Макроэкономический прогноз, на котором строились поправки в государственный бюджет, предполагает падение экономики в 2020 году на 4,8% ВВП.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом в эфире "Свободы слова" заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Это сбалансированный макроэкономический прогноз... Конечно, при том прогнозе оптимистическом, который был составлен на начало года, когда мы не предвидели эпидемии коронавруса, прогноз был +3,7%, сейчас -4,8% ВВП", - сообщил

Премьер добавил, что этот расчет согласован с международными партнерами.

"Я не могу назвать его ни оптимистическим, ни пессимистическим - это расчет", - сказал он.

Напомним, ранее заместитель главы Офиса Президента Юлия Ковалив допускала падение ВВП из-за пандемии коронавируса на 5% в 2020 году.

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Коронавирус и карантин
ВВП карантин экономика Шмыгаль Денис COVID-19 коронавирус
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Топ комментарии
+13 Поедатель Зябликов
а как же 40% роста? ты же обещаль, зе? Ожидаем падения ВВП на 4,8% в 2020 году, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 3224
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31.03.2020 13:53
+11 5 копійок
40% втекли на самокаті.
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31.03.2020 13:54
+9 18c49ed2
Прошло только 9 месяцев и спасаем страну от дефолта. Класс как зеленая пошесть нарулила !
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31.03.2020 13:55
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