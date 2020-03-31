Лукашенко о ситуации с коронавирусом: Работаю по формуле Трампа и молю Бога, чтобы пик заболеваемости ушел вниз. ВИДЕО

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Самая тяжелая проблема сегодня в Беларуси - это ситуация с экономикой, которая страдает из-за вспышки коронавируса в мире.

Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на встрече с председателем Совета Республики Натальей Кочановой, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на БЕЛТА.

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"Самая тяжелая проблема - это экономика, хотя мы и стараемся здесь как-то карабкаться, чтобы предприятия работали, чтобы люди получали зарплату. Тут у меня формула Трампа. Мне очень понравилось, когда он откровенно сказал: если мы немедленно не начнем работать (обратился к американцам, где печатают этот доллар, первая экономика в мире), то людей умрет больше от безработицы и голода, чем от коронавируса. Очень правильно сказал. Так это американцы сказали, а нам что говорить? Нам надо работать и спасаться от этого кризиса, как только можно", - отметил Александр Лукашенко.

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При этом, подчеркнул белорусский президент, не надо сбрасывать со счетов различные вирусные болезни. Тем более, обратил он внимание, что заболеваемость находится на пике.

"Как обычно, каждую весну наступает пик заболеваемости и потом идет падение, - добавил Лукашенко. - Я уже молю Бога, чтобы до Пасхи этот пик ушел вниз".

Отметим, что согласно данные центра Джона Хопкинса, который регулярно обновляет статистику зарегистрированных случаев по странам и миру, в Беларуси сейчас 152 человека инфицированы коронавирусом, 47 человек уже излечились, летальных исходов нет.