"Всеукраинская школа онлайн" стартует 6 апреля, - Зеленский. ВИДЕО

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Каждое утро, в 10:00, с понедельника по пятницу уроки будут транслировать украинские телеканалы.

Об этом на странице в сети Facebook сообщил Президент Украины Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.

40 педагогов из Киева на время карантина фактически станут учителями для всей Украины. Школьники с пятого по одиннадцатый класс смогут дистанционно изучать 11 предметов.

Уроки будут транслироваться каждое утро с понедельника по пятницу на таких каналах:

5 класс - канал "Плюс-плюс" и "112 Украина";
6 класс - "Zoom" и "NewsOne";
7 класс - Zik;
8 - "Индиго" и "Униан";
9 класс - "Рада" и "UA:Культура";
10 - "UA:Перший";
11 - канал М1.

Также уроки можно будет посмотреть на официальных сайтах Министерства образования и науки Украины в Facebook и YouTube.

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Топ комментарии
+12 Старый зольдат
Вова, хватит чудить. Уже начудил. Вова, ВЕСНА ПРИШЛА. Сажать надо. Лерос уже и видеодоказательства выложил.
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31.03.2020 15:11
+6 wake up-UA
"Всеукраинская школа онлайн" стартует 6 апреля, - Зеленский - Цензор.НЕТ 6052
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31.03.2020 15:14
+5 Ali Hasan
А цим вчителям будуть платити по 4000 євро?
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31.03.2020 15:13
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