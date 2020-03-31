Умершая от коронавируса женщина не соблюдала самоизоляцию, посещала родственников и соседей на Ривненщине, - ОГА. ВИДЕО

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И.о. начальника ривненского облздрава Олег Вивсяник рассказал, умершая от коронавируса жительница с. Тынное занималась самолечением и не придерживалась правил самоизоляции.

Об этом он сообщил на брифинге, передает Цензор.НЕТ.

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"Поражение вирусом подтверждено уже посмертно после патологоанатомического исследования и изучения материалов. Пациентка заболела 26.03, занималась самолечением, состояние ухудшилось, 29.03 около 20:00 она была доставлена в Сарненскую ЦРБ", - сообщил Вивсяник.

Женщина была госпитализирована в тяжелом состоянии, были проведены все мероприятия по восстановлению жизненно важных функций, но врачам не удалось справиться с недугом.

"30 марта в 3:00 констатирована медицинская смерть. Пациентка за медпомощью не обращалась, занималась самолечением. На самоизоляции позволяла себе посещать родственников и соседей", - добавил Вивсяник.

Сейчас необходимо установить и обследовать всех контактных лиц.

Кроме того, сообщается, что вместе с умершей был госпитализирован и ее внук, ему сделали быстрый тест, показавший негативный результат. Парня выписали домой на самоизоляцию.

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