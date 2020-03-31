Умершая от коронавируса женщина не соблюдала самоизоляцию, посещала родственников и соседей на Ривненщине, - ОГА. ВИДЕО

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И.о. начальника ривненского облздрава Олег Вивсяник рассказал, умершая от коронавируса жительница с. Тынное занималась самолечением и не придерживалась правил самоизоляции.

Об этом он сообщил на брифинге, передает Цензор.НЕТ.

"Поражение вирусом подтверждено уже посмертно после патологоанатомического исследования и изучения материалов. Пациентка заболела 26.03, занималась самолечением, состояние ухудшилось, 29.03 около 20:00 она была доставлена в Сарненскую ЦРБ", - сообщил Вивсяник.

Женщина была госпитализирована в тяжелом состоянии, были проведены все мероприятия по восстановлению жизненно важных функций, но врачам не удалось справиться с недугом.

"30 марта в 3:00 констатирована медицинская смерть. Пациентка за медпомощью не обращалась, занималась самолечением. На самоизоляции позволяла себе посещать родственников и соседей", - добавил Вивсяник.

Сейчас необходимо установить и обследовать всех контактных лиц. 

Кроме того, сообщается, что вместе с умершей был госпитализирован и ее внук, ему сделали быстрый тест, показавший негативный результат. Парня выписали домой на самоизоляцию.

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Коронавирус и карантин
карантин ОГА Ривненщина COVID-19 коронавирус
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Топ комментарии
+6 Адвокатик
жахлива історія...
Треба врешті зрозуміти - маємо дотримуватися карантину та обмежень!
Є ж всякі розваги - наприклад, писати коментарі на Цензорі.
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31.03.2020 16:06
+5 Утилизация ватников
Мудрий нарід выбрал клоуна президентом и уж точно сам знает, как справиться с коронавирусом.
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31.03.2020 16:10
+2 Solomon c5c4359c
смишно... Тогда бы не посещала родственников и соседей на Ривненщине
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31.03.2020 16:11
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