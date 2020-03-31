"Идите в жопу!" - "Нам очень важно подписать меморандум", - "президент Голобородько" и президент Зеленский о сотрудничестве с МВФ. ВИДЕО

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В сети появился смонтированный видеоролик, который показывает отношение к сотрудничеству с МВФ президента Украины Зеленского и "президента Голобородько", которого в фильме "Слуга народа" сыграл действующий президент Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеоролик смонтирован с использованием кадров фильма, где Голобородько предлагает представителям МВФ "идти в жопу" и выступления Зеленского в парламенте, в котором он говорит о важности подписания меморандума с МВФ.

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Топ комментарии
+35 Виктор Ямской
Настала пора идти в жопу Зеленскому.
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31.03.2020 16:59
+28 GunnerHanz
клоун снова обосрался прибери и иди в жопу!
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31.03.2020 17:01
+20 Владислав Ткаченко ca740de2
Разбиты мечты)
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31.03.2020 16:59
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