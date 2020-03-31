Еще одна смерть от COVID-19 зафиксирована в Конотопе, - мэр Семенихин. ВИДЕО

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Мэр г. Конотоп Сумской области заявил, что в городе зафиксирована еще одна смерть от коронавируса.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он заявил в видеообращении на странице в сети Facebook.

"Я молчать больше не могу! В Конотопе сегодня еще одна смерть от коронавируса и дополнительно трое заболевших этим недугом! P.S. Всего 9 человек с коронавирусом. Двое уже мертвы. Из них восемь - из села Козацкое (там и два трупа). Один человек из села Поповки", - говорится в подписи к видео.

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Напомним, 25 марта в г. Конотоп Сумской области был выявлен первый случай инфицирования новым коронавирусом COVID-19.

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