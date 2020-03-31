Еще одна смерть от COVID-19 зафиксирована в Конотопе, - мэр Семенихин. ВИДЕО

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Мэр г. Конотоп Сумской области заявил, что в городе зафиксирована еще одна смерть от коронавируса.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он заявил в видеообращении на странице в сети Facebook.

"Я молчать больше не могу! В Конотопе сегодня еще одна смерть от коронавируса и дополнительно трое заболевших этим недугом! P.S. Всего 9 человек с коронавирусом. Двое уже мертвы. Из них восемь - из села Козацкое (там и два трупа). Один человек из села Поповки", - говорится в подписи к видео.

Напомним, 25 марта в г. Конотоп Сумской области был выявлен первый случай инфицирования новым коронавирусом COVID-19.

Также читайте: У скончавшейся жительницы Сумщины подтвердили коронавирус, заражены трое ее родственников, - мэр Конотопа Семенихин

Коронавирус и карантин
карантин Конотоп смерть Сумщина Семенихин COVID-19 коронавирус
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Топ комментарии
+11 Виктор Сухоруков
8 из 9 зараженных, включая обеих жертв - из одного села. А теперь представим что жестких карантинных мер не было, и эти зараженные позавчера посетили конотопский базар и так далее...
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31.03.2020 17:44
+6 Вася Шевченко f77d76ba
от души сказал!
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31.03.2020 17:46
+5 Roman Maksymyuk 11332737
дивує, як в цілому ватні конотопчане обрали такого патріотичного мера, у якого навіть портрет Степана Андрійовича в кабінеті
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31.03.2020 17:46
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