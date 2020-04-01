У умершей в Ивано-Франковске роженицы подтвердили коронавирус, - мэр Марцинкив. ВИДЕО

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В Ивано-Франковске подтвержден 41 случай инфицирования коронавирусом, из них три - летальные.

Об этом мэр города Руслан Марцинкив заявил в своем видеообращении в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

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"Сегодня в нашей области подтвержден 41 случай (коронавируса. - Ред.), из них 3 - летальные. Вчера также были подтверждены 5 случаев, из них один летальный. Речь идет о той женщине, которая умерла в роддоме: к сожалению, коронавирус подтвержден. Сейчас в областном перинатальном центре работают над тем, что делать дальше, какие меры принимать", - сообщил он, отметив что существует угроза для беременных и рожениц.

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Вместе с тем он сообщил, что у 14 жителей Ивано-Франковска лабораторно подтвержден коронавирус. Кроме того, с помощью быстрых тестов коронавирус выявили у 75 жителей.

Как сообщалось ранее, по данным Минздрава в Ивано-Франковской области подтверждены 64 случая заболевания коронавирусом.