"Бл#дь #бана, народу! Ах#еть не встать! А говорили, бл#дь, больше 50 не собираться", - в Москве 15 000 военных без защитных средств готовятся к параду на 9 мая. ВИДЕО

15022 99

В России во время подготовки к параду 9 мая в Москве около 15 тысяч военных выстроили в плотные ряды без защитных средств против коронавируса. Внимание! Ненормативная лексика!

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Прямий, видеозапись с фрагментом подготовки к параду опубликовал один из пользователей соцсетей.

Отметим, за прошедшие сутки в России за сутки заразились коронавирусом 440 человек, всего в РФ обнаружили 2 777 зараженных человек, 24 человека умерли, 190 - выздоровели. Лишь 31 марта зафиксировано семь летальных случаев.

С понедельника, 30 марта, в столице России Москве вводят обязательный режим самоизоляции для всех жителей российской столицы.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Контактировавший с Путиным врач главной "коронавирусной больницы" России заразился COVID-19. ФОТО+ВИДЕО

Поделиться:
Назад в рубрику
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+64 Шрек Баблокат
"Бл#дь #бана, народу! Ах#еть не встать! А говорили, бл#дь, больше 50 не собираться", - в Москве 15 000 военных без защитных средств готовятся к параду на 9 мая - Цензор.НЕТ 3918
показать весь комментарий
01.04.2020 13:57
+52 Иван Иванов f6220c5d
НЕ МЕШАЙТЕ КАЦАМ ГОТОВИТЬ К ПОБЭДА БЭСИЮ!!!
показать весь комментарий
01.04.2020 13:54
+28 Генрих Реалист
Засуньте в эту толпу людоеда путлера со всем ублюдочным окруженем кремлядей!
показать весь комментарий
01.04.2020 13:51
Смотреть комментарии