Свидетель: Заказчиком нападения на Стерненко был мэр Одессы Труханов, - СМИ. ВИДЕО

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Адвокаты одесского активиста Сергея Стерненко, на которого было совершено уже три нападения, располагают видеозаписью показаний свидетеля, который утверждает, что нападение на Стерненко было заказным, а заказчиком он называет мэра Одессы Геннадия Труханова.

Видео с показаниями свидетеля публикует "Дзеркало тижня", передает Цензор.НЕТ.

Издание напоминает детали покушений на Сергея Стерненко: "Во время первого его били битой, во время второго стреляли в затылок, а во время третьего - глубоко разрезали руку. Эти атаки произошли сразу после участия Стерненко в протестах против уничтожения городской властью Летнего театра и после того, как он организовал серию акций по противодействию российской культурной экспансии в Одессе".

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Свидетель: Заказчиком нападения на Стерненко был мэр Одессы Труханов, - СМИ 01

Сергей Стерненко

Во время третьего нападения Стерненко, защищаясь, ранил одного из нападавших, Ивана Кузнецова, который от полученных ран скончался. Второй нападавший, Александр Исайкул, сбежал с места нападения и в данный момент находится за пределами Украины, - утверждает издание.

Свидетель, видеопоказания которого публикует "Дзеркало тижня", был близко знаком с нападавшими и за четыре дня до нападения Иван Кузнецов сообщил ему, что Геннадий Труханов заказал ему "поломать нациста Стерненко". Иван Кузнецов искал себе сообщника и предлагал за соучастие 1000 долларов.

Как только адвокаты убедятся в том, что свидетелю обеспечена должная безопасность, видео с его показаниями будет приобщено к делу, - пишет издание.

Как утверждает сам Сергей Стерненко, Офис Генерального прокурора Украины пытается сделать его обвиняемым в убийстве Ивана Кузнецова, который напал на него вместе с Александром Исайкулом. Более того, Стерненко уверен, что заместитель Генпрокурора был уволен именно из-за отказа возбуждать против него дело.

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"Из нескольких источников мне стало известно, что реальной причиной увольнения заместителя Генерального прокурора Виктора Трепака стал его отказ выполнять преступные указания по моему делу", - написал Стерненко у себя в Facebook.

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Топ комментарии
+12 Sergii Ustim
Во всех прокацапских СМИ, медведчуковских и мураевских, завывание про то как нужно посадить "хвашизда" Стерненко, который всех убил, и зарезал. Кстати показательно, как себя поведут власти, которым было похрен когда нападали на Стерненко, а тут все так возбудились, когда помер нападавший ватан.
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01.04.2020 15:34
+12 deaddreams
нападающий знал на что идет, его дети его проблемы. Идешь на преступление будь готов сдохнуть как собака. Все верно Стерненко сделал. Сколько ему еще было ждать нападений? 5? 10? 100? Ну теперь желающих поубавилось.
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01.04.2020 15:53
+10 Утилизация ватников
Очень удобное дело - посадить Стерненко, которого ненавидят кацапы, и Труханова, мешающего Рабиновичу захватить Одессу. Венедиктовой в Кремле орден дадут.
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01.04.2020 15:29
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