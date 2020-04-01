"Они предали свою Хохляндию, подлизав жопу Путину... Представь сколько крови на их руках. Они же придут в Россию", - россиянин о террористах "ЛНР-ДНР". ВИДЕО

17300

Россиянин Валентин Шляков призвал к штурму главных государственных зданий в Москве и свержению президента РФ Путина.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом шляков сказал в видеообращении, записанном на фоне московского Кремля.

Шляков предложил объединить усилия российской оппозиции и "ополченцев ДНР-ЛНР", которые в скором времени будут возвращаться в Россию.

"Они предали свою Хохляндию, подлизав жопу Путину... Вот там Останкино, вот там Кремль, там Белый дом, вот она - Государственная дума. Четыре объекта, котрые необходимо взять... Самоорганизовывайтесь. Посмотрим мы на вас. Че бздите, суки?!", - сказал Шляков.

Ваш браузер не поддерживает HTML5-видео

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "Власть не справляется, люди линчуют друг друга": СБУ обезвредила группу, размещавшую фейки по указке из РФ. ВИДЕО+ФОТО