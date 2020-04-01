"Они предали свою Хохляндию, подлизав жопу Путину... Представь сколько крови на их руках. Они же придут в Россию", - россиянин о террористах "ЛНР-ДНР". ВИДЕО

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Россиянин Валентин Шляков призвал к штурму главных государственных зданий в Москве и свержению президента РФ Путина.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом шляков сказал в видеообращении, записанном на фоне московского Кремля.

Шляков предложил объединить усилия российской оппозиции и "ополченцев ДНР-ЛНР", которые в скором времени будут возвращаться в Россию.

"Они предали свою Хохляндию, подлизав жопу Путину...  Вот там Останкино, вот там Кремль, там Белый дом, вот она  - Государственная дума. Четыре объекта, котрые необходимо взять... Самоорганизовывайтесь. Посмотрим мы на вас. Че бздите, суки?!", - сказал Шляков.

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Путин Россия
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Топ комментарии
+51 133133
Он призывает подлизавших жопу Хуйлу идти на штурм Хуйла ?

Он дебил
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01.04.2020 15:36
+36 чугунный батон
Сразу видно бабло заканчивается . Еще немного и памятник Бандере в Москве поставят .
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01.04.2020 15:38
+35 Muron
Все хочуть чужими руками жар загрібати.

Мы смело в бой пойдем!
- И мы за вами!
- И как один умрем!
- Абрам, мы не туда попали!!! "Они предали свою Хохляндию, подлизав жопу Путину... Представь сколько крови на их руках. Они же придут в Россию", - россиянин о террористах "ЛНР-ДНР" - Цензор.НЕТ 6332
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01.04.2020 15:39
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