В Одесской области успешно провели испытания ракеты "Вільха-М", способной поражать цель на расстоянии 120 км, - Данилов. ВИДЕО

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Впервые в Украине в условиях замкнутого цикла достигнуто поражение цели на расстоянии 120 км.

Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов, передает Цензор.НЕТ.

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"30-31 марта 2020 ГККБ "Луч" на полигоне в Одесской области успешно провело очередные испытания ракеты "ВільхаМ" с дальностью поражения 120 км. Эта ракета создается предприятиями ОПК Украины по замкнутому циклу производства", - рассказали в СНБО.

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"Никакой коронавирус не остановит выполнение украинской ракетной программы! Есть хорошая новость - ГККБ "Луч" 30-31 марта проведело очередное успешное испытание ракеты "Вільха-М". Впервые в Украине в условиях замкнутого цикла достигнуто поражение цели на расстоянии 120 км. Несмотря на сложные метеоусловия при которых происходили испытания, все запуски были успешными. Реализация украинской ракетной программы проходит при активном участии Министерства обороны Украины и Генерального штаба ВСУ. Слава Украине!" - сообщил Данилов.



