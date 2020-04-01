Работу продуктовых рынков в Житомире восстанавливать пока не будут, - мэр Сухомлин. ВИДЕО

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В Житомире во время действия карантина пока не возобновят работу рынков, чтобы не допустить распространения коронавируса.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на странице в сети Facebook сообщил мэр Житомира Сергей Сухомлин.

"Мы не видим пока возможности открыть рынки. Это приведет к большому скоплению людей в одном месте и снова перегрузит общественный транспорт. Мы не можем гарантировать безопасность горожанам", - говорится в сообщении.

По его словам, ситуация с подтверждением COVID-19 в Житомире лучше, чем в других регионах и должна такой и остаться.

Напомним, 31 марта Министерство здравоохранения Украины определило условия, при которых продуктовые рынки могут возобновить работы несмотря на введенный карантин в стране.

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+5 SANDY
мережі супермаркетів платять мерам хабарі, щоб не відкривали ринки і не знизилися ціни Работу продуктовых рынков в Житомире восстанавливать пока не будут, - мэр Сухомлин - Цензор.НЕТ 5495
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01.04.2020 16:41
+3 Підлога Маккартні
вот когда начнут падать на улице (Кстати падали токо в китае на видосиках) и когда уровень смертности достигнет гросмейтерского косаря в сутки, может быть тогда я и поверю в силу коронавируса. А так, пока ниочом. И про испаинию и италинию мне рассказывать не нада, везде рептелоиды и масоы с вротшильдами и ротвейлерами Работу продуктовых рынков в Житомире восстанавливать пока не будут, - мэр Сухомлин - Цензор.НЕТ 5698
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01.04.2020 16:49
+2 Підлога Маккартні
еще у одной была лютая онкология, остальные я хз, но их видать тоже в статистику затесали...
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01.04.2020 16:43
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