Работу продуктовых рынков в Житомире восстанавливать пока не будут, - мэр Сухомлин. ВИДЕО

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В Житомире во время действия карантина пока не возобновят работу рынков, чтобы не допустить распространения коронавируса.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на странице в сети Facebook сообщил мэр Житомира Сергей Сухомлин.

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"Мы не видим пока возможности открыть рынки. Это приведет к большому скоплению людей в одном месте и снова перегрузит общественный транспорт. Мы не можем гарантировать безопасность горожанам", - говорится в сообщении.

По его словам, ситуация с подтверждением COVID-19 в Житомире лучше, чем в других регионах и должна такой и остаться.

Напомним, 31 марта Министерство здравоохранения Украины определило условия, при которых продуктовые рынки могут возобновить работы несмотря на введенный карантин в стране.

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