Херсон закрыли на карантин - там выявили случай COVID-19; всего в области заболели четверо, один из них умер. ВИДЕО

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На Херсонщине официально подтверждены три новых случая COVID-19, один из них - в областном центре.

Как сообщил глава Херсонской ОГА Юрий Гусев, в течение суток 1 апреля получены три новых лабораторно подтвержденных случая коронавируса в области, информирует Цензор.НЕТ. "К сожалению, один из этих случаев оказался смертельным", - уточнил он.

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Он также рассказал, что у первой инфицированной коронавирусом - "положительная динамика".

По словам первого заместителя городского головы Херсона Игоря Козакова, один случай заболевания выявлен в областном центре.

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"Это 42-летний житель Херсона, который был доставлен в больницу с пневмонией", - уточнил чиновник. Все контактировавшие с пациентом врачи, а также его родственники - отец, мать, жена и ребенок - отправлены на обсервацию. В подъезде дома мужчины проведут дезинфекцию.

Заммэра также проинформировал, что в полночь Херсон закрыли на карантин. На въездах в город установят пять блокпостов. Подробности он пообещал сообщить утром.

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Напомним, 25 марта в Херсонской области зафиксировали первый лабораторно подтвержденный случай коронавируса.