Минздрав: Маски не защищают, но значительно снижают риск инфицирования других. ВИДЕО

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Министерство здравоохранения настаивает на необходимости ношения масок, так как это уменьшает возможность инфицирования коронавирусом других.

Об этом сообщил во время брифинга главный санитарный врач Виктор Ляшко, передает Цензор.НЕТ

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"Да, мы понимаем, что маска не защищает человека. Это не средство индивидуальной защиты. В то же время мы рекомендуем и настаиваем, без маски не заходить в магазины, аптеки и другие места. Почему? Потому что мы всех рассматриваем как потенциально инфицированных. Когда есть маска на лице, тогда выделения биологического материала, который может содержать возбудитель, уменьшается и не достигает полутора метров, может выделяться не более чем на 10-15 см", - отметил Ляшко.

По его словам, маска нужна потому, что человек без симптомов и проявлений болезни может быть инфицированным и разносить вирус.

"Если не будут соблюдены другие требования социальной изоляции, маска на лице человека, который еще возможно без симптомов, но уже может быть инфицированным и выделять возбудитель вируса, значительно снижает риск инфицировать других. Именно с этой целью мы рекомендуем носить маску", - добавил он.

В Минздраве также предупредили, что если человек с коронавирусом носит маску с клапаном выдоха, то она сможет заразить вирусом других через поток воздуха, который выделяется из клапана.

"Хотел бы также обратить внимание всех, кто носит респираторы с клапанами выдоха. Они защищают только вас, но они не выполняют функцию защитной маски. Поскольку клапан выдоха позволяет достаточно быстро и качественно однонаправленным потоком выделяться большому количеству воздушного потока, который может содержать возбудителя инфекции", - сообщил Ляшко.

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