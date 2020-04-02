Двое пассажиров разбили стекло в автобусе из-за просьбы кондуктора надеть маски, - горсовет Кропивницкого. ВИДЕО

8043 62

В Кропивницком мужчина и женщина, из-за просьбы кондуктора надеть маски, разбили лобовое стекло автобуса.

Об этом сообщает пресс-служба горсовета Кропивницкого на странице в сети Facebook, передает Цензор.НЕТ.

Происшествие произошло на 103 маршруте, в автобусе А 26.

Двое пассажиров на конечной остановке, зашли в салон автобуса. Кондуктор сообщила, что проезд в автобусе возможен только в масках. Мужчина и женщина вышли из автобуса, начали выбивать лобовое стекло и двери. А уже через несколько секунд попали в лобовое стекло кирпичом.

Автобус пришлось снять с рейса. Теперь на восстановление транспортного средства необходимо 16 тыс. грн. Все, что происходило зафиксировали камеры видеонаблюдения. Водитель вызвал полицию.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Маршрутка, такси, троллейбус, трамвай. А еще можно пешком, - Зеленский о том, как добраться на работу

Коронавирус и карантин
карантин Кропивницкий (Кировоград) вандализм автобус COVID-19 коронавирус маски
Поделиться:
Назад в рубрику
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+28 Старый зольдат
Моё мнение, как врача психиатра, - буйных надо изолировать. Лет на 5 общего режима.
показать весь комментарий
02.04.2020 13:48
+18 wake up-UA
Підозрюю - шанувальники автора фрази "А какая разніца?" Двое пассажиров разбили стекло в автобусе из-за просьбы кондуктора надеть маски, - горсовет Кропивницкого - Цензор.НЕТ 5855
показать весь комментарий
02.04.2020 13:49
+18 Sopko Tom
типичніе избиратели шария-зеленского
показать весь комментарий
02.04.2020 13:56
Смотреть комментарии