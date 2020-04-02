Двое пассажиров разбили стекло в автобусе из-за просьбы кондуктора надеть маски, - горсовет Кропивницкого. ВИДЕО

8043

В Кропивницком мужчина и женщина, из-за просьбы кондуктора надеть маски, разбили лобовое стекло автобуса.

Об этом сообщает пресс-служба горсовета Кропивницкого на странице в сети Facebook, передает Цензор.НЕТ.

Происшествие произошло на 103 маршруте, в автобусе А 26.

Ваш браузер не поддерживает HTML5-видео

Двое пассажиров на конечной остановке, зашли в салон автобуса. Кондуктор сообщила, что проезд в автобусе возможен только в масках. Мужчина и женщина вышли из автобуса, начали выбивать лобовое стекло и двери. А уже через несколько секунд попали в лобовое стекло кирпичом.

Автобус пришлось снять с рейса. Теперь на восстановление транспортного средства необходимо 16 тыс. грн. Все, что происходило зафиксировали камеры видеонаблюдения. Водитель вызвал полицию.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Маршрутка, такси, троллейбус, трамвай. А еще можно пешком, - Зеленский о том, как добраться на работу