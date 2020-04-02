Владелец Eurolab Пальчевский опровергает сокрытие случаев COVID-19: "Трое из пяти озвученных СБУ - топ-чиновники, которые к нам не обращались". ВИДЕО

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Владелец клиники "Евролаб" Андрей Пальчевский опроверг обвинения в том, что ее сотрудники якобы скрыли пять положительных результатов тестирования на коронавирус.

Об этом он сказал в видеообращении, передает Цензор.НЕТ.

Пальчевский подчеркнул, что трое из пяти человек оказались украинскими топ-чиновниками, и никто из этой тройки в клинику не обращался.

"Это бывший руководитель администрации президента, бывший руководитель СБУ и один из самых влиятельных депутатов на сегодняшний момент…Так вот, у этой тройки вообще не может быть никаких связей с Eurolab, потому что они никогда не просили о том, чтобы у них были сделаны эти тесты", - отметил он.

Он также подчеркнул, что два других теста, которые упоминаются в обвинениях, действительно оказались положительными. Однако, клиника сразу же доложила об этом в соответствии с установленными правилами Минздрава.

Пальчевский заявил, что прибудет на допрос 12 апреля.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Начато уголовное производство по подозрению в сокрытии результатов тестов на коронавирус клиникой "Евролаб", - СБУ

Напомним, 20 марта прокуратура Киева инициировала досудебное расследование в отношении должностных лиц частной медицинской клиники, которые не сообщили в государственные органы Украины об обнаружении коронавируса у пациента. Согласно введенным в Украине в связи с распространением коронавируса ограничениям, нельзя утаивать информацию о инфицированных.

Позже владелец клиники Андрей Пальчевский заявил, что СБУ провела обыски в его лаборатории в рамках расследования сокрытия информации о заболевших COVID-19.

Коронавирус и карантин
больница карантин СБУ COVID-19 коронавирус
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Топ комментарии
+11 Ihor V
пальчевский - еще тот писдобол. на нары суку!
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02.04.2020 16:22
+9 Sophia-Maria Duglass
А анализы Зеленском тоже не выписывали задним числом на выборах 😀😀😀
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02.04.2020 16:24
+7 Антип61
Пальчевский, где результат зелиных анализов?
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02.04.2020 16:24
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