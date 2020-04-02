"Будет все серьезно!" - Лерос рассказал о коррупции в "Энергоатоме" и подал заявление в САП. ВИДЕО

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Депутат от "Слуги народа" Гео Лерос утверждает, что братья Андрей и Денис Ермаки за деньги способствовали назначению руководства НАК "Энергоатом".

Об этом Лерос написал в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

По словам Лероса, когда Владимира Купчака из-за инспекции ядерного регулирования не удалось устроить главой НАЭК Энергоатом, его решили продвигать на пост замдиректора, так как часть взятки за это, по слова нардепа, была уже получена.

"Так как аванс уже получен, теперь Купчака собираются назначить на должность вице-президента Энергоатома, а на президента идет Котин. 16−17 марта 2020 года Котин был на собеседовании на Банковой с Андреем Ермаком, про что я отправил уже запрос на ОПУ", — рассказал Лерос.

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Он утверждает, что бывший и. о. главы Энергоатома Павел Павлишин отказался от этой должности именно потому, что "ему навязывают людей для дерибана, а Шмыгаль (премьер-министр) ничего не решает и не может его защитить, решает только Ермак в ОПУ".

"И вот Котин уже 29 марта назначен и.о. Энергоатома, но для того, чтобы Котин приступил к исполнению обязанностей, Шубин (Виталий Шубин — и. о. министра энергетики и защиты окружающей среды) вчера должен был подписать приказ на Котина, но я рекомендую ему отказаться совершать это преступление. Лучше ему сдать Ермака и это поможет ему избежать тюрьмы", — написал депутат.

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Он сообщил добавил, что написал в САП еще одно заявление и передал новые доказательства против Ермака.

"Сейчас Ермак тратит все свое время (ресурс офиса Президента) на выливание космической лжи всем, кто меня поддерживает.

Раньше я бы ответил ему так: займись наконец работой, пи@дун!

Но после того, что у меня есть на руках: суши сухари и разминай сфинктер! Хотя, так тоже не скажу, потому что твои близкие мне рассказали про тебя СЕКРЕТИК;)", — подытожил Лерос.

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Напомним, в воскресенье, 29 марта, нардеп от "Слуги народа" Гео Лерос выложил несколько видео, на которых брат главы Офиса Президента Денис Ермак якобы обсуждает вопросы назначения на разные государственные должности. Нардеп также сообщил, что обратился в НАБУ.

Андрей Ермак обвинил Лероса в клевете и пообещал подать заявления в СБУ и ГБР.

Цензор.НЕТ сделал расшифровку опубликованных записей.

САП открыла на основании видеозаписей уголовное производство по факту возможного совершения коррупционных преступлений при назначении лиц в органы государственной власти.

ГБР открыло по заявлению Андрея Ермака производство по 4 статьям: ст. 190 (Мошенничество), статья 344 (Вмешательство в деятельность государственного деятеля), статья 328 (Разглашение государственной тайны) и статья 365 (Превышение власти или служебных полномочий).

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Адвокат Маси Найем сообщил, что прокуратура получила указание искать производства по созданию муралов на депутата от "Слуги народа" Гео Лероса, который также является основателем проекта уличного искусства Art United Us.

Как стало известно Цензор.НЕТ из собственных источников, Дениса Ермака, брата главы Офиса Президента Андрея Ермака, 31 марта допросили в Госбюро расследований по делу о "записях Лероса".









