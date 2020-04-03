Кабмин намерен ввести более жесткие ограничения на период карантина. Другого пути не существует, - глава Минздрава Степанов. ВИДЕО

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Правительство подготовило новые ограничения в передвижении людей во время общенационального карантина из-за коронавируса, чтобы избежать распространения болезни.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН, об этом глава Минздрава Максим Степанов заявил в эфире общественно-политического ток-шоу "Право на владу" на 1+1.

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"Для того, чтобы у нас не было итальянского или испанского сценариев, нам нужно усиливать карантин. Другого пути просто не существует. В чем будут заключаться эти меры, которые приняло правительство и в ближайшем времени это постановление будет обнародовано. Они будут касаться ограничения по времени пребывания людей на улице, будут закрыты все спортивные площадки, скверы, запрещены массовые хождения, пребывание без средств индивидуальной защиты...Такие мероприятия неминуемы и это необходимо ввести. Я считаю, что Италия и Испания, где очень развита медицина, столкнулись с проблемой, с которой не сталкивались. Я считаю, что они иногда медлили с введением таких мер. Я надеюсь, что Украина успела с такими мерами", - отметил он.

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Напомним, по состоянию на 22 часа 2 апреля в Украине зафиксировано 897 лабораторно подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. Умерли 22 украинца.