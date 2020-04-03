Кабмин намерен ввести более жесткие ограничения на период карантина. Другого пути не существует, - глава Минздрава Степанов. ВИДЕО

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Правительство подготовило новые ограничения в передвижении людей во время общенационального карантина из-за коронавируса, чтобы избежать распространения болезни.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН, об этом глава Минздрава Максим Степанов заявил в эфире общественно-политического ток-шоу "Право на владу" на 1+1.

"Для того, чтобы у нас не было итальянского или испанского сценариев, нам нужно усиливать карантин. Другого пути просто не существует. В чем будут заключаться эти меры, которые приняло правительство и в ближайшем времени это постановление будет обнародовано. Они будут касаться ограничения по времени пребывания людей на улице, будут закрыты все спортивные площадки, скверы, запрещены массовые хождения, пребывание без средств индивидуальной защиты...Такие мероприятия неминуемы и это необходимо ввести. Я считаю, что Италия и Испания, где очень развита медицина, столкнулись с проблемой, с которой не сталкивались. Я считаю, что они иногда медлили с введением таких мер. Я надеюсь, что Украина успела с такими мерами", - отметил он.

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Напомним, по состоянию на 22 часа 2 апреля в Украине зафиксировано 897 лабораторно подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. Умерли 22 украинца

Коронавирус и карантин
карантин Степанов Максим COVID-19 коронавирус
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Топ комментарии
+33 Крутий копар
запрещены массовые хождения, пребывания в средствах индивидуальной защиты, нельзя будет передвигаться даже по двое, если с тобой ребенок или ты кому-то помогаешь

Це взагаді що за єресь)?
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03.04.2020 07:33
+33 Стас Стас ec9dc542
Где вы раньше были, когда тысячами турЫстов-разносчиков этой заразы сюда завозили обратно под честное слово самоизолироваться Кабмин намерен ввести более жесткие ограничения на период карантина. Другого пути не существует, - глава Минздрава Степанов - Цензор.НЕТ 8279
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03.04.2020 07:35
+21 вальтер
А что собственно Вам не понятно???
теперь нельзя пребывать в средствах защиты, дети должны передвигаться исключительно сами.
Ах, да - И еще никому нельзя помогать...

Зеленая логика - она такая зеленая Кабмін має намір запровадити більш жорсткі обмеження на період карантину. Іншого шляху не існує, - глава МОЗ Степанов - Цензор.НЕТ 8560
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03.04.2020 07:45
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