Украинских альпинистов может эвакуировать из Непала российский самолет, - Кулеба. ВИДЕО

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Украинских альпинистов, которые в связи с пандемией коронавируса застряли в Непале после восхождения на Эверест, могут эвакуировать из этой страны российским самолетом.

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Из отдаленных стран у нас наиболее резонансная история - это Непал, где альпинисты поднимались на Эверест, спустились и нуждаются в нашей помощи ... С Непалом сложность в том, что это очень отдаленная страна и сложно построить логистический маршрут", - сказал Кулеба.

В то же время он сообщил, что есть предложение от российской компании "Аэрофлот" забрать оттуда украинских граждан.

"По моей информации, российское консульство требует официальной ноты от украинского консульства о том, чтобы наших граждан взяли на борт. Мы изучаем все логистические возможности для того, чтобы им помочь", - отметил министр.

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Топ комментарии
+15 Харьков Сумской
В частном порядке.
Никаких официальных просьб.
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03.04.2020 13:53
+12 Who's Here
Офигеть, зебилоиды уже кацапов просят помочь украинским гражданам Украинских альпинистов может эвакуировать из Непала российский самолет, - Кулеба - Цензор.НЕТ 8231
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03.04.2020 13:54
+11 Харьков Сумской
Власть к агрессору обращаться не имеет права.
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03.04.2020 13:58
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