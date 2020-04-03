Украинских альпинистов может эвакуировать из Непала российский самолет, - Кулеба. ВИДЕО

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Украинских альпинистов, которые в связи с пандемией коронавируса застряли в Непале после восхождения на Эверест, могут эвакуировать из этой страны российским самолетом.

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

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"Из отдаленных стран у нас наиболее резонансная история - это Непал, где альпинисты поднимались на Эверест, спустились и нуждаются в нашей помощи ... С Непалом сложность в том, что это очень отдаленная страна и сложно построить логистический маршрут", - сказал Кулеба.

В то же время он сообщил, что есть предложение от российской компании "Аэрофлот" забрать оттуда украинских граждан.

"По моей информации, российское консульство требует официальной ноты от украинского консульства о том, чтобы наших граждан взяли на борт. Мы изучаем все логистические возможности для того, чтобы им помочь", - отметил министр.

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