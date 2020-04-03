От COVID-19 всего умерло 4 человека на Киевщине, выздоровели 3 людей, - ОГА. ВИДЕО

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На Киевщине в целом от COVID-19 умерли четыре человека - двое мужчин и две женщины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на брифинге заявил временно исполняющий обязанности главы Киевской областной государственной администрации Василий Володин.

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"По данным Центра общественного здоровья, на сегодняшний день от болезни умерли четыре человека, к сожалению. Двое мужчин: 49 лет в Макаровском районе и 47 лет в городе Белая Церковь, и также две женщины - 69 лет в селе Гатное Киево-Святошинского района и 75 лет в селе Тарасовка Киево-Святошинского района", - рассказал он.

По словам врио главы ОГА официально подтверждено 70 случаев заболевания коронавирусом, в том числе 4 детей.

"Выздоровели по состоянию на сегодня трое людей", - отметил Володин.

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