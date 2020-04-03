Ермак для возвращения из Минска воспользовался частным самолетом Пинчука, - "Схемы". ВИДЕО

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Руководитель Офиса президента Андрей Ермак 11 марта для возвращения из Минска после заседания Трехсторонней контактной группы воспользовался частным самолетом OE-LEO, которым летает олигарх Виктор Пинчук.

Об этом говорится в новом расследовании проекта "Схемы", передает Цензор.НЕТ.

Съемочная группа зафиксировала Ермака на самолете Пинчука, находясь у ВИП-терминала аэропорта "Киев".

В ответ на запрос журналистов Ермак ответил, что не знает, кто оплатил его поездку на самолете олигарха.

"Я полетел в Минск с рабочим визитом на очередное заседание Трехсторонней контактной группы. Время окончания встречи не совпадало с графиком регулярных авиарейсов из Минска в Киев. Поэтому Леонид Кучма предложил полететь в Киев вместе с ним. Мне не известно, кто оплачивал перелет и кому именно принадлежит этот самолет", - сказал он.

Журналистка расследовательской программы Наталья Седлецкая отметила в Facebook, что "такая бесплатная услуга в понимании закона "О предотвращении коррупции" считается незаконным подарком".

"Юристы объясняют, что должность, которую занимает Андрей Ермак, подпадает под действие антикоррупционного законодательства. Закон запрещает получать подарки стоимостью более одного прожиточный минимум - сейчас это 2027 гривен. Если этот перелет стоит больше, то это запрещенный законодательством подарок, то есть это нарушение законодательства, за которое предусмотрена ответственность в виде штрафа и возможное внесение в реестр коррупционеров по решению суда", - написала она.

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