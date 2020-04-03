"Єслі дєвочка красіва - можем запихнуть її в "Хто зверху". Це буде - 5... Та, шо там працює, віддала точку на хмельницькому базарі", - Притула тролит записи "Лероса-Ермака". ВИДЕО

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Шоумен и волонтер Сергей Притула опубликовал видео-пародию на "записи Лероса", на которых брат главы Офиса Президента Денис Ермак якобы обсуждает вопросы назначения на разные государственные должности.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Facebook Сергея Притулы.

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Голос за кадром рассказывает Притуле об "одной девочке", которая мечтает работать на одном из телеканалов Украины.

"Ну смотри, это реально. Мы это можем порешать. ... Это будет три. Но если девочка реально красивая, то можем ее запихнуть в "Кто Сверху?", но это будет пять", - говорит Притула.

В видео шоумен рассказывает, что каждая из кандидаток давала 5 миллионов гривен, даже "отдала свою точку на Хмельницком базаре, на котором торгует джинсами".

Напомним, в воскресенье, 29 марта, нардеп от "Слуги народа" Гео Лерос выложил несколько видео, на которых брат главы Офиса Президента Денис Ермак якобы обсуждает вопросы назначения на разные государственные должности. Нардеп также сообщил, что обратился в НАБУ.

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Андрей Ермак обвинил Лероса в клевете и пообещал подать заявления в СБУ и ГБР.

Цензор.НЕТ сделал расшифровку опубликованных записей.

САП открыла на основании видеозаписей уголовное производство по факту возможного совершения коррупционных преступлений при назначении лиц в органы государственной власти.

ГБР открыло по заявлению Андрея Ермака производство по 4 статьям: ст. 190 (Мошенничество), статья 344 (Вмешательство в деятельность государственного деятеля), статья 328 (Разглашение государственной тайны) и статья 365 (Превышение власти или служебных полномочий).

Адвокат Маси Найем сообщил, что прокуратура получила указание искать производства по созданию муралов на депутата от "Слуги народа" Гео Лероса, который также является основателем проекта уличного искусства Art United Us.

Как стало известно Цензор.НЕТ из собственных источников, Дениса Ермака, брата главы Офиса Президента Андрея Ермака, 31 марта допросили в Госбюро расследований по делу о "записях Лероса".

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