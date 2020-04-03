В ближайшие дни "Укрпочта" запустит для пожилых людей бесплатный сервис доставки продуктов и лекарств, - замглавы ОП Тимошенко. ВИДЕО

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"Укрпочта" в ближайшие дни запустит для пенсионеров бесплатный сервис доставки продуктов и лекарств.

Об этом в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" сообщил заместитель главы Офиса Президента Кирилл Тимошенко, информирует Цензор.НЕТ.

"Сейчас проходит тестирование специальный колл-центр Укрпочты. Он создан специально для пожилых людей. Будут оказываться услуги по доставке лекарств и наиболее необходимых продуктов питания", - сказал Тимошенко.

По его словам, услуги данного колл-центра сегодня были протестированы президентом Зеленским.

"Мы сами туда звонили с незнакомого номера телефона и заказали гречку. И она к нам приехала, не на Банковую, на другой адрес, за 12 часов", - собщил чиновник.

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Как только тестирование закончится, Укрпочта сообщит пожилым людям номер телефона, куда можно звонить и какие услуги предоставляются.

"Пожилые люди, которые находятся в группе риска, смогут находиться дома и заказывать все необходимое", - подчеркнул замглавы ОП.

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