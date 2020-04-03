Сейчас в Украине ПЦР-тестов на коронавирус достаточно, их больше, чем нужно на эту и следующую неделю, - замглавы ОП Тимошенко. ВИДЕО

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Заместитель руководителя Офиса Президента Украины, секретарь Координационного совета по противодействию распространению COVID-19 Кирилл Тимошенко рассказал, что делает власть для обеспечения в Украине необходимого количества тестов на коронавирус, защитных масок и костюмов для врачей.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Свободу слова Савика Шустера".

"В настоящее время тестов в ПЦР-лабраториях достаточно, их больше, чем нужно на эту и следующую неделю", - подчеркнул чиновник.

Тимошеноко добавил, что запущен "воздушный мост" с Китаем, через который в ежедневном режиме в Украину доставляются средства защиты: маски, очки, костюмы и т.п.

Кроме того, в Китае и Южной Корее закуплено по 100 тыс. тестов для ПЦР-исследования. Паралельно в Украине запускается отчечественное производство ПЦР-тестов, выпуск продукции начнется с середины следующей недели.

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