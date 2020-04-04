МВФ - это наш аппарат искусственного дыхания, чтобы удержать больную экономику, - "слуга народа" Арахамия. ВИДЕО

1223 76

Украина вынуждена предпринимать меры по спасению своей экономики в условиях кризиса, поэтому ей необходимо идти на условия МВФ для продолжения сотрудничества.

Об этом в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" заявил руководитель фрации партии "Слуга народа" Давид Арахамия, информирует Цензор.НЕТ.

"Нельзя сказать, что это идеальное решение - идти снова просить деньги в долг у МВФ. Но если экономика страны сегодня больна, а с этим мы все согласны, давайте предположим, что она больна коронавирусом. Программа МВФ - это наш ИВЛ, аппартат искуственного дыхания, чтобы удержать экономику в том состоянии, в котором она сейчас находится. Можна отключить нас от ИВЛ и посмотреть, что будет. Но никто к этому сценарию не готов", - подчеркнул Арахамия.

Поэтому необходимо выполнить требование МВФ и принять "антиколомойский" закон.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Нет позиции такой, что мы простим вам долги ваши", - "слуга народа" Арахамия о переговорах с МВФ

"Это может быть плохое решение, но это единственное верное решение, ради которого нужно прогнуться и проголосовать этот закон", - сказал глава фракции СН.

Поделиться:
Назад в рубрику
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+18 Игорь Емец
за экономику вам не этот аппарат нужен, а хорошая клизма
показать весь комментарий
04.04.2020 00:17
+15 Кирилл Лещенко
А как же 40% роста? Ты же обещаль! МВФ - это наш аппарат искусственного дыхания, чтобы удержать больную экономику, - "слуга народа" Арахамия - Цензор.НЕТ 1163
показать весь комментарий
04.04.2020 00:18
+14 Bogdan_
"он пашутил" (с)
МВФ - это наш аппарат искусственного дыхания, чтобы удержать больную экономику, - "слуга народа" Арахамия - Цензор.НЕТ 4917
показать весь комментарий
04.04.2020 00:22
Смотреть комментарии