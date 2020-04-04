На Херсонщине проверяют на коронавирус всех больных пневмонией, за сутки подтвердили четыре новых случая COVID-19, - ОГА. ВИДЕО

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В Херсонской области за сутки подтвердили четыре новых случая коронавируса. Три из них удалось выявить благодаря тому, что в области проверяют методом ПЦР всех больных пневмонией.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Facebook сообщил глава Херсонской ОГА Юрий Гусев.

"По состоянию на 22:00 у нас четыре новых лабораторно подтвержденных случая коронавируса на Херсонщине. Из них: мужчина, 56 лет из Таврийска; девушка, 13 лет из пгт Чаплинка; женщина, 80 лет из Херсона; 63-летняя жительница Херсона, которая контактировала с сыном, больным Covid-19", - написал Гусев.

Он отметил, что обнаружить коронавирус у первых трех человек удалось благодаря дополнительным организационным мероприятиям департамента здравоохранения ОГА и комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС. Больные, лежавшие в больнице с диагнозом пневмония, были дополнительно обследованы методом ПЦР. Результат анализа оказался положительным.

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Сами больные отмечают, что не находились за границей и не контактировали с лицами, которые недавно вернулись в Украину. Все они под наблюдением врачей, состояние удовлетворительное. В подключении к аппаратам ИВЛ не нуждаются.

Все установленные контактные лица и медицинские работники находятся на самоизоляции, подчеркнул Гусев.

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