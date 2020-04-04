На Херсонщине проверяют на коронавирус всех больных пневмонией, за сутки подтвердили четыре новых случая COVID-19, - ОГА. ВИДЕО

2450 12

В Херсонской области за сутки подтвердили четыре новых случая коронавируса. Три из них удалось выявить благодаря тому, что в области проверяют методом ПЦР всех больных пневмонией.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Facebook сообщил глава Херсонской ОГА Юрий Гусев.

"По состоянию на 22:00 у нас четыре новых лабораторно подтвержденных случая коронавируса на Херсонщине. Из них: мужчина, 56 лет из Таврийска; девушка, 13 лет из пгт Чаплинка; женщина, 80 лет из Херсона; 63-летняя жительница Херсона, которая контактировала с сыном, больным Covid-19", - написал Гусев.

Он отметил, что обнаружить коронавирус у первых трех человек удалось благодаря дополнительным организационным мероприятиям департамента здравоохранения ОГА и комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС. Больные, лежавшие в больнице с диагнозом пневмония, были дополнительно обследованы методом ПЦР. Результат анализа оказался положительным.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Черновицкой области с обеда 4 апреля до утра 6 апреля вводится режим максимального ограничения любого перемещения людей, - глава ОГА Осачук

Сами больные отмечают, что не находились за границей и не контактировали с лицами, которые недавно вернулись в Украину. Все они под наблюдением врачей, состояние удовлетворительное. В подключении к аппаратам ИВЛ не нуждаются.

Все установленные контактные лица и медицинские работники находятся на самоизоляции, подчеркнул Гусев.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина думает над возможностями собственного производства аппаратов ИВЛ, - замглавы ОП Тимошенко

Коронавирус и карантин
карантин Херсонщина Гусев Юрий COVID-19 коронавирус
Поделиться:
Назад в рубрику
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+7 Rostyslav Komarnytsky
Пи.Си. Коронавірус розповсюджується тестами.
показать весь комментарий
04.04.2020 09:28
+2 Кирилл Лещенко
Лучше поздно, чем никогда. В декабре начинать надо было... На Херсонщине проверяют на коронавирус всех больных пневмонией, за сутки подтвердили четыре новых случая COVID-19, - ОГА - Цензор.НЕТ 897
показать весь комментарий
04.04.2020 09:24
+2 Кирилл Лещенко
нужно нам отправить тесты
под домашние аресты
беспокоЮть, гады, "слуг"

вся беда от них падлюк На Херсонщине проверяют на коронавирус всех больных пневмонией, за сутки подтвердили четыре новых случая COVID-19, - ОГА - Цензор.НЕТ 5207
показать весь комментарий
04.04.2020 09:52
Смотреть комментарии