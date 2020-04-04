В каждом населенном пункте Черновицкой области на выходных продезинфицируют улицы, - глава ОГА Осачук. ВИДЕО

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На это время перемещение людей максимально ограничивается, местные власти призывают жителей области не выходить на улицу.

Об этом глава Черновицкой ОГА Сергей Осачук заявил в видеообращении, опубликованном в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"Оставайтесь дома. В это время органы местного самоуправления обеспечат во всех населенных пунктах дезинфекцию дорог и улиц, которая будет проводиться три раза в день", — пояснил Осачук.

Ранее он сообщил, с 13:00 субботы, 4 апреля до 6:00 понедельника, 6 апреля вводятся ограничения на передвижение людей. Осачук призвал людей приобрести необходимые продукты с расчетом на двое суток.

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