Медицинский протокол предполагает кремацию для умерших от коронавируса, - Кличко. ВИДЕО

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Медицинский протокол предусматривает кремацию для умерших от коронавируса в Киеве, церемонии захоронения отменены.

Об этом заявил мэр города Киева Виталий Кличко в интервью для Радіо Свобода, передает Цензор.НЕТ.

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"Есть протокол врачей для того, чтобы распространение инфекции не происходило. Относительно этого протокола церемонии погребения отменены и прописана в этом протоколе кремация", - подчеркнул Кличко.

Напомним, по состоянию на утро 4 апреля в Киеве 25 новых подтвержденных случаев заражения COVID-19, всего в столице 214 заболевших.

По данным ЦОЗ, по состоянию на 10:00 4 апреля в Украине 1096 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 28 летальных, 23 пациента выздоровели. За сутки было зафиксировано 154 новых случая.

Коронавирус и карантин
карантин Киев Кличко COVID-19 коронавирус
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Топ комментарии
+7 Поедатель Зябликов
Они там уже окончательно ку-ку! Банда идиотов! Медицинский протокол предполагает кремацию для умерших от коронавируса, - Кличко - Цензор.НЕТ 1184
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04.04.2020 20:22
+6 Поедатель Зябликов
да всё изучено. можно хоронить по-людски.
просто крысы перебздели.
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04.04.2020 20:23
+4 Vitaliy Chaykovskiy
Вірус не бактерія, без носія довго не живе.
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04.04.2020 20:38
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