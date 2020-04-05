У умершей в Ивано-Франковске роженицы COVID-19 не подтвердили, - мэр Марцинкив. ВИДЕО

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У умершей в роддоме Ивано-Франковска женщины, ребенка которой удалось спасти, коронавирус не обнаружили.

Об этом в видеообращении заявил Ивано-Франковский городской голова Руслан Марцинкив, передает Цензор.НЕТ.

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По словам Марцинкива, ПЦР-тест не выявил у нее заболевания СOVID-19.

"Это свидетельствует о том, что женщина умерла по другой причине", - отметил городской голова.

Напомним, 30 марта в Ивано-Франковске в областном роддоме умерла роженица. При вскрытии у нее обнаружили пневмонию, поэтому направили анализы на проверку.

Как сообщили в пресс-службе Ивано-Франковской ОГА, у ребенка умершей 30 апреля женщины результат тестирования на COVID-19 отрицательный. Он в реанимации.

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Коронавирус и карантин
Ивано-Франковск карантин Марцинкив COVID-19 коронавирус
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Топ комментарии
+3 Marina Sun 9d96d431
Так саме ж писали, що підтвердили. У умершей в Ивано-Франковске роженицы COVID-19 не подтвердили, - мэр Марцинкив - Цензор.НЕТ 4010 У умершей в Ивано-Франковске роженицы COVID-19 не подтвердили, - мэр Марцинкив - Цензор.НЕТ 4010 У умершей в Ивано-Франковске роженицы COVID-19 не подтвердили, - мэр Марцинкив - Цензор.НЕТ 4010
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05.04.2020 00:32
+3 Vedana
У них же ніби дві породіллі померли.

А взагалі з висвітленням подій в Україні - слабо. Вкидання інформації, спосіб подання, спростовування, спекуляції, інтерпретації - жах.
Створюють паніку, нагнітають атмосферу, заплутують людей.

Це - свідчення тотального непрофесіоналізму. Частина з цього, звичайно, робиться зумисно.
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05.04.2020 00:43
+2 IN UA 7395a7cc
Дурдом "Веселка"
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05.04.2020 00:28
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