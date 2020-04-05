У умершей в Ивано-Франковске роженицы COVID-19 не подтвердили, - мэр Марцинкив. ВИДЕО

Об этом в видеообращении заявил Ивано-Франковский городской голова Руслан Марцинкив, передает Цензор.НЕТ.
По словам Марцинкива, ПЦР-тест не выявил у нее заболевания СOVID-19.
"Это свидетельствует о том, что женщина умерла по другой причине", - отметил городской голова.
Напомним, 30 марта в Ивано-Франковске в областном роддоме умерла роженица. При вскрытии у нее обнаружили пневмонию, поэтому направили анализы на проверку.
Как сообщили в пресс-службе Ивано-Франковской ОГА, у ребенка умершей 30 апреля женщины результат тестирования на COVID-19 отрицательный. Он в реанимации.
А взагалі з висвітленням подій в Україні - слабо. Вкидання інформації, спосіб подання, спростовування, спекуляції, інтерпретації - жах.
Створюють паніку, нагнітають атмосферу, заплутують людей.
Це - свідчення тотального непрофесіоналізму. Частина з цього, звичайно, робиться зумисно.