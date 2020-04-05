Кличко: В Киеве могут запретить движение даже частного транспорта. ВИДЕО

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Если ситуация с распространением коронавирусной болезни COVID-19 ухудшится, в Киеве могут запретить движение даже частных машин.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом городской голова Киева Виталий Кличко заявил в эфире телеканала Zik.

"В случае, если у нас будет распространяться эта болезнь достаточно сильно, если мы увидим кратное увеличение, для того, чтобы не было инфекционного взрыва, где могут быть инфицированы тысячи или десятки тысяч людей, мы однозначно будем принимать более жесткие правила, и можем остановить вообще передвижение по улицам нашего города для частного транспорта", - сказал Виталии Кличко.

Мэр столицы также отметил, что власти должні просчитывать худшие сценарии развития ситуации, как это сейчас происходит в США, Италии и Испании и не делать те ошибки, которые были сделаны другими городами или муниципалитетами.

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Напомним, он также заявил, что по протоколу Всемирной организации здравоохранения, который получила украинская власть, для умерших от коронавируса предусмотрена кремация, а не захоронение. Позже в Минздраве эти слова опровергли.