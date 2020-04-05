В Полтаве за ночь повредили три мемориальные таблицы воинам АТО и Симону Петлюре. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

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В Полтаве в ночь на 5 апреля вандалы повредили три мемориальные таблицы воинам АТО и одна Симону Петлюре.

Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Полтавщины, передает Цензор.НЕТ.

В частности, повреждена мемориальная таблица, которая установлена Мирославу Кабушке на стене школы №18, мемориальная таблица, которая установлена Сергею Лымарю на стене школы №9, а также была попытка повредить доску, которая установлена Александру Кочеткову на стене школы №25, однако доска оказалась антивандальной и преступнику не удалось ее разбить. По всем этим фактам отделением №1 полиции Полтавы открыты уголовные производства по квалифицирующим признакам части 2 статьи 297 Уголовного кодекса Украины (Осквернение или разрушение памятника, воздвигнутого в память лиц, которые защищали независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины и принимали непосредственное участие в антитеррористической операции). Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 3-х до 5-ти лет. Сейчас продолжаются следственные действия.

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В Полтаве за ночь повредили три мемориальные таблицы воинам АТО и Симону Петлюре 01
В Полтаве за ночь повредили три мемориальные таблицы воинам АТО и Симону Петлюре 02
В Полтаве за ночь повредили три мемориальные таблицы воинам АТО и Симону Петлюре 03

Депутат Полтавского горсовета Вадим Ямщиков сообщил о четвертом случае - разбили также таблицу Симону Петлюре, которую установили в 2018 году по случаю 139-й годовщины со дня рождения политического деятеля.

В Полтаве за ночь повредили три мемориальные таблицы воинам АТО и Симону Петлюре 04

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+66 кацахол
З приходом Зеленського вся кацапська нечисть попіднімала голови.
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05.04.2020 14:32
+28 Злий Грицько
Прийшла венсна, близиться дєнь пабєди, кацапсяча мразота активізується...
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05.04.2020 14:32
+23 Zelya Vsyo
Это так мусора рюкзаковские город охраняют. Зато завтра утром без маски уже не выйдешь. В Полтаве за ночь повредили три мемориальные таблицы воинам АТО и Симону Петлюре - Цензор.НЕТ 7403
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05.04.2020 14:33
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