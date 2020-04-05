Полиция предъявила подозрение в хулиганстве мужчине, бросившему кассиру в лицо мелочь. ВИДЕО

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Полиция предъявила подозрения в хулиганстве мужчине, который бросил в лицо кассиру мелочью.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал замглавы МВД Антон Геращенко, передает Цензор.НЕТ.

"После допроса в полиции и предъявление подозрения в хулиганстве, полтавской хам, бросивший в лицо кассиру горсть монет, принёс свои извинения. От былой спеси не осталось и следа. Думаю, что суд учтёт это при вынесении обвинительного приговора. Благодарю коллектив Полтавской полиции за хорошую службу и своевременную, а также за адекватную реакцию на хулиганство и издевательство над женщиной", - рассказал Геращенко.

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"Работниками полтавской полиции 3 апреля, во время мониторинга сети Интернет, был обнаружен фрагмент видео, на котором зафиксирован факт совершения правонарушения посетителем супермаркета, расположенного в областном центре. По факту правонарушения следователями Полтавского отдела полиции открыто уголовное производство по ч.1 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство). В ходе досудебного расследования полицейскими установлены очевидцы и потерпевшая женщина, а также лицо, причастное к правонарушению. Им оказался 49-летний житель города Полтава. Во время общения с полицейскими фигурант дал показания и признал свою вину. Продолжается досудебное расследование. В случае доказательства вины мужчины, ему может грозить наказание в виде штрафа от пятисот до тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан или ареста на срок до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до пяти лет", - сообщили в полиции Полтавщины.

"Зашел купить бутылку воды. У меня не было мелких денег. Я дал ей (продавщице. - Ред.) 100 грн. Она спросила: "Нет у вас 12 грн". Я сказал нет. Она: "Ну тогда..." И начала отсчитывать мелочью. Когда я спросил, это вы специально делаете. Она мне: "Это ваша сдача в национальной валюте". И тут же она обслуживает при мне других людей и дает сдачу бумажными деньгами. Я уже собрал эти деньги, чтобы уходить и она в последнюю минуту: "Та иди уже". Меня уже взорвало. Я не смог сдержаться", - рассказал о причинах своего поступка житель Полтавы Сергей.