Более тысячи тест-систем и 300 литров дезинфицирующих средств передает фонд "Открой Украину" больницам Черновцов. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

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Завтра больницам города Черновцы будет передано более 1000 сертифицированных тест-систем для диагностики пациентов с подозрением на COVID-19 и 300 литров дезинфицирующих средств.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Фонда Арсения Яценюка "Открой Украину".

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"Сегодня Фонд Арсения Яценюка "Открой Украину" направляет свою работу на оказание помощи Черновицкой области как наиболее пораженной коронавирусом территории. Мы приобщаемся к совместной борьбе с недугом, как и тысячи других сознательных украинцев. Будьте сознательными, в этом так нуждается Украина", - отметила директор Фонда Рамина Шут.

В целом город Черновцы от Фонда Арсения Яценюка "Открой Украину" получил 15 тысяч перчаток, 1 тысячу респираторов FFP3 и 200 комплектов защитных костюмов для медицинского персонала, более тысячи сертифицированных тест-систем для определения COVID-19 и 300 литров средств для дезинфекции.

Отмечается, что первая партия помощи была доставлена ​​20 марта в Черновицкую городскую больницу №1, которая определена базовой для лечения больных COVID-19.

Более тысячи тест-систем и 300 литров дезинфицирующих средств передает фонд Открой Украину больницам Черновцов 01

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Более тысячи тест-систем и 300 литров дезинфицирующих средств передает фонд Открой Украину больницам Черновцов 02
Более тысячи тест-систем и 300 литров дезинфицирующих средств передает фонд Открой Украину больницам Черновцов 03
Более тысячи тест-систем и 300 литров дезинфицирующих средств передает фонд Открой Украину больницам Черновцов 04
Более тысячи тест-систем и 300 литров дезинфицирующих средств передает фонд Открой Украину больницам Черновцов 05

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Напомним, по данным МОЗ, на утро 5 апреля подтвержден 1251 случай COVID-19 в Украине, 32 человека умерли, 25 - выздоровели. В Черновицкой области - 220 случаев.

Коронавирус и карантин
Черновицкая область карантин помощь Черновцы Яценюк COVID-19 коронавирус
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Топ комментарии
+9 Ali Hasan
Яценюк надав допомогу, а слуги народу?
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05.04.2020 19:54
+6 Irada
Может вот так вот, с миру по нитке и обеспечат больницы. Главное, чтобы использовалось по назначению.
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05.04.2020 19:55
+6 ptn hlo 428037f7
У Києві "слуги" збирають маски у волонтерів і відправляють пенсіонерам від свого іменіБолее тысячи тест-систем и 300 литров дезинфицирующих средств передает фонд "Открой Украину" больницам Черновцов - Цензор.НЕТ 6053
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05.04.2020 19:57
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