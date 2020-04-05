Более тысячи тест-систем и 300 литров дезинфицирующих средств передает фонд "Открой Украину" больницам Черновцов. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

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Завтра больницам города Черновцы будет передано более 1000 сертифицированных тест-систем для диагностики пациентов с подозрением на COVID-19 и 300 литров дезинфицирующих средств.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Фонда Арсения Яценюка "Открой Украину".

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"Сегодня Фонд Арсения Яценюка "Открой Украину" направляет свою работу на оказание помощи Черновицкой области как наиболее пораженной коронавирусом территории. Мы приобщаемся к совместной борьбе с недугом, как и тысячи других сознательных украинцев. Будьте сознательными, в этом так нуждается Украина", - отметила директор Фонда Рамина Шут.

В целом город Черновцы от Фонда Арсения Яценюка "Открой Украину" получил 15 тысяч перчаток, 1 тысячу респираторов FFP3 и 200 комплектов защитных костюмов для медицинского персонала, более тысячи сертифицированных тест-систем для определения COVID-19 и 300 литров средств для дезинфекции.

Отмечается, что первая партия помощи была доставлена ​​20 марта в Черновицкую городскую больницу №1, которая определена базовой для лечения больных COVID-19.

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Напомним, по данным МОЗ, на утро 5 апреля подтвержден 1251 случай COVID-19 в Украине, 32 человека умерли, 25 - выздоровели. В Черновицкой области - 220 случаев.