Более тысячи тест-систем и 300 литров дезинфицирующих средств передает фонд "Открой Украину" больницам Черновцов. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Фонда Арсения Яценюка "Открой Украину".
"Сегодня Фонд Арсения Яценюка "Открой Украину" направляет свою работу на оказание помощи Черновицкой области как наиболее пораженной коронавирусом территории. Мы приобщаемся к совместной борьбе с недугом, как и тысячи других сознательных украинцев. Будьте сознательными, в этом так нуждается Украина", - отметила директор Фонда Рамина Шут.
В целом город Черновцы от Фонда Арсения Яценюка "Открой Украину" получил 15 тысяч перчаток, 1 тысячу респираторов FFP3 и 200 комплектов защитных костюмов для медицинского персонала, более тысячи сертифицированных тест-систем для определения COVID-19 и 300 литров средств для дезинфекции.
Отмечается, что первая партия помощи была доставлена 20 марта в Черновицкую городскую больницу №1, которая определена базовой для лечения больных COVID-19.
Напомним, по данным МОЗ, на утро 5 апреля подтвержден 1251 случай COVID-19 в Украине, 32 человека умерли, 25 - выздоровели. В Черновицкой области - 220 случаев.