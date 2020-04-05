С 6 апреля для учащихся средних и старших классов начинает работу "Всеукраинская школа онлайн", - Елена Зеленская. ВИДЕО

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщила супруга Президента Украины Елена Зеленская, информирует Цензор.НЕТ.
"Более 40 учителей записали для вас видеоуроки по 11 школьным предметам и приложили все усилия, чтобы сделать их интересными и полезными", - отметила Зеленская.
Каждое утро, в 10:00, с понедельника по пятницу, уроки будут транслировать такие украинские телеканалы:
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5-й класс - "Плюсплюс" и "112 Украина"
6-й класс - ZOOM и NewsOne
7-й класс - ZIK и "5 канал"
8-й класс - "Индиго" и УНИАН
9-й класс - "Рада" и UA: Культура
10-й класс - UA: Первый
11-й класс - М1
Все уроки можно будет посмотреть на официальных сайтах Министерства образования и науки Украины в Facebook и YouTube, на медиасервисах и интернет-платформах 1 + 1 video, ТСН.ua, УНИАН, а также на Megogo и oll.tv, на которых уроки "Всеукраинской школы онлайн" будут бесплатно доступны даже для незарегистрированных пользователей.