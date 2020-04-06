Средний темп прироста больных на COVID-19 составляет 27%, - главный санврач Ляшко. ВИДЕО

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Средний темп прироста количества лиц, больных COVID-19 за последние 12 дней в Украине составляет 27%.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на брифинге заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко.

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"Если мы посмотрим на ситуацию в мире, то мы имеем 1 млн 276 тыс. случаев: за день был прирост 73,5 тыс. случаев в сутки. Средний темп прироста за последние 12 дней в Украине составляет 27%, а за последние сутки мы имеем прирост 7%", - отметил он.

По его словам, если посмотреть динамику роста в мире, то количество новых случаев в Италии и Испании существенно замедлилось, в то же время, в нескольких европейских странах растет количество смертельных случаев, в частности во Франции, Великобритании и Швеции.

"В частности растет количество летальных случаев во Франции, это плюс 518 за сутки, в Великобритании - плюс 621 случая за сутки, и в Швеции растет количество летальных случаев", - добавил Ляшко.

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