"Вот это пользу сделали для людей", - в Первомайске выстроилась километровая очередь желающих попасть на рынок. ВИДЕО

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В городе Первомайске на Николаевщине после перерыва открылся центральный рынок, однако желающих попасть на него было столько, что очередь выстроилась на километр, при этом люди не соблюдали никаких дистанций.

Об этом сообщают в местные жители, передает Цензор.НЕТ.

"С 6 до 10 утра проход на рынок был беспрепятственный, в 10 утра прибежал кто-то из исполкома, дали команду полиции, закрыли ворота и началось... Люди выстроились в длиннющую очередь, не соблюдая никаких дистанций. О каком карантине может идти речь в такой ситуации", - рассказала очевидец Галина Давыдова, пишет Укринформ.

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Коронавирус и карантин
карантин Николаевская область очередь рынок COVID-19 коронавирус
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Топ комментарии
+15 Грубый Политик
Дикое стадо какое-то.
Чего вы туда претесь?
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06.04.2020 11:58
+13 Шрек Баблокат
да как-то по... голосовали за шута?!.. жрите суп вилкой!!!
"Вот это пользу сделали для людей", - в Первомайске выстроилась километровая очередь желающих попасть на рынок - Цензор.НЕТ 7720
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06.04.2020 12:00
+8 Зэлэный_Змий
Аж интересно стало, что там такое продают на том рынке, чтоб в условиях эпидемии торчать в той очереди. Молодильные яблоки? Здоровую запасную печень? Мозги, в конце концов?
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06.04.2020 12:10
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