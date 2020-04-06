"Вот это пользу сделали для людей", - в Первомайске выстроилась километровая очередь желающих попасть на рынок. ВИДЕО
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В городе Первомайске на Николаевщине после перерыва открылся центральный рынок, однако желающих попасть на него было столько, что очередь выстроилась на километр, при этом люди не соблюдали никаких дистанций.
"С 6 до 10 утра проход на рынок был беспрепятственный, в 10 утра прибежал кто-то из исполкома, дали команду полиции, закрыли ворота и началось... Люди выстроились в длиннющую очередь, не соблюдая никаких дистанций. О каком карантине может идти речь в такой ситуации", - рассказала очевидец Галина Давыдова, пишет Укринформ.
Чего вы туда претесь?