"Вот это пользу сделали для людей", - в Первомайске выстроилась километровая очередь желающих попасть на рынок. ВИДЕО

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В городе Первомайске на Николаевщине после перерыва открылся центральный рынок, однако желающих попасть на него было столько, что очередь выстроилась на километр, при этом люди не соблюдали никаких дистанций.

Об этом сообщают в местные жители, передает Цензор.НЕТ.

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"С 6 до 10 утра проход на рынок был беспрепятственный, в 10 утра прибежал кто-то из исполкома, дали команду полиции, закрыли ворота и началось... Люди выстроились в длиннющую очередь, не соблюдая никаких дистанций. О каком карантине может идти речь в такой ситуации", - рассказала очевидец Галина Давыдова, пишет Укринформ.

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