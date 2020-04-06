Из Турции в Украину прибыл паром с 35 украинцами на борту, всех доставили на базу обсервации, - МВД. ВИДЕО

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Из Турции в Украину прибыл паром с 35 украинцами на борту. Пассажиров в сопровождении полицейских доставили на базу обсервации.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба МВД в Facebook.

"Пассажиров в сопровождении полицейских доставили на базу обсервации, где за состоянием их здоровья постоянно будут наблюдать медицинские работники", - сказано в сообщении.

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Из Турции в Украину прибыл паром с 35 украинцами на борту, всех доставили на базу обсервации, - МВД 01

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