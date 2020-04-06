Улицы Киева обрабатывают дезинфицирующими средствами круглосуточно и во всех районах, - Кличко. ВИДЕО

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Улицы столицы обрабатывают дезинфицирующими средствами круглосуточно и во всех районах, а наиболее людные остановки общественного транспорта обрабатывают антисептиками дважды в день.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил во время онлайн пресс-конфренции, отвечая на вопросы, полученные от СМИ.

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"В городе ежедневно осуществляют мойку и обработку улиц. Работы ведутся круглосуточно: ночью, утром, в течение дня. И во всех районах Киева. Обрабатывают улицы специальными моющими средствами. В их составе есть компоненты, связывающие пыль, грязь, бактерии и не дающие им подняться в воздух. Также ежедневно моют все остановки общественного транспорта. Их обрабатывают антисептиками. Наиболее людные остановки обрабатывают дважды в день", - отметил Кличко.

По его словам, дезинфицируют и подземные пешеходные переходы в городе. Также коммунальные службы обрабатывают дезинфекторами подъезды в многоквартирных домах.

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"Обрабатывают дезинфекторами подъезды в домах - ручки на дверях и окнах, лифтовые кабины, перила. - Места, в которых люди касаются всего. В Киеве, напомню, 11500 жилых домов", - сказал Кличко.

Он также прокомментировал информацию, которую распространяли в социальных сетях, будто бы городские власти планируют отключить лифты в домах, чтобы остановить распространение инфекции.

"Городская власть не собирается выключать лифты. Понятно, что на лифтовых кнопках собирается много бактерий. Коммунальные управляющие компании, согласно графику, обрабатывают лифтовые кабины дезинфицирующими средствами. Если лифт в вашем доме не работает - это не значит, что его отключили городские службы. А значит, что есть неисправность и ее устраняют. С заявкой о неисправности лифта обращайтесь в контактные центры города 15-51 или 15-57", - отметил Виталий Кличко.