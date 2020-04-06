"Вы можете отойти, а то я маску собираюсь снять?", - в Киеве полиция задержала мужчину, пытавшегося вплавь добраться в закрытый на карантин Гидропарк. ВИДЕО

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Полиция задержала мужчину, который вплавь пытался попасть в закрытый для посещений на время карантина киевский Гидропарк.

Как сообщает Цензор.НЕТ, мужчина преодолел вплавь один из днепровских проливов и вышел на песчаный берег Гидропарка, где его ожидало около деяти полицейских. Мужчину задержали и увезли в полицейский участок.

Видео APnews

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Топ комментарии
+29 Лео Кот
Сколько нужно ментов Авакова, чтобы поймать одного моржа?

А они все неплохие зарплаты получают между прочим..., при нашем то бедном бюджете...

"Вы можете отойти, а то я маску собираюсь снять?", - в Киеве полиция задержала мужчину, пытавшегося вплавь добраться в закрытый на карантин Гидропарк - Цензор.НЕТ 7910
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06.04.2020 14:51
+18 Совестно за Брата
ЭТО кадр дня ===== 13 бездельников за мои деньги....
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06.04.2020 14:56
+15 Олег Анатолиевич
Молодец мужик! Мусора преступники нарушающие Конституцию Украины!
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06.04.2020 14:49
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