Боец 93-й бригады об украинском бронеавтомобиле "Новатор": "В условиях, когда асфальта, дорог нет и грязи выше крыше - очень надежна и современна". ВИДЕО

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Украинский бронеавтомобиль "Новатор" уже активно используется в подразделениях ВСУ, Нацгвардии и демонстрирует свои надежные технические характеристики.

Как сообщает Цензор.НЕТ, надежность разработки конструкторов из "Украинской бронетехники" бойцы проверяют в очень сложных боевых условиях.

"Километраж и те условия, в которые машина попала – как вы видите, асфальта у нас нет, грязи выше крыши – она себя уверенно чувствует. Автомобиль – современного класса. Вот этот прошлый стиль "ХайТак" – он уже должен кануть в лету, закончиться. В машине абсолютно все – современные системы. Поэтому с точки зрения эксплуатации, запуска двигателя, морозов и прочего – никаких проблем не возникало. Уже не говоря о том, что комфорт и безопасность экипажа – совершенно на другом уровне. То есть чувствуешь себя на вооружении, которое соответствует современным реалиям", - говорит командир противотанкового дивизиона 93-й отдельной механизированной бригады "Серафим".

В 93-й бригаде бронеавтомобиль превратили в истребитель танков – на крыше установили универсальный кронштейн, на который можно ставить хоть ракетный комплекс, хоть гранатометы (АГС или СПГ), хоть пулемет. Дополнительно "Новатор" может транспортировать расчет с еще одной пусковой ракетной установкой. Время на десантирование и подготовку системы для огня – 35 секунд, отмечает командир. Кузов машины вмещает до 18 противотанковых ракет.

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