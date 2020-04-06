Россияне негативно воспринимают отправку гуманитарной помощи за границу. ВИДЕО

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Жители российских регионов крайне негативно отреагировали в социальных сетях и мессенджерах на отправку гуманитарной помощи самолетами в Италию и США с медицинскими масками и оборудованием.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Беларуская прауда.

Сотни критичных комментариев и отзывов в адрес российского руководства — таковы реалии, пишет arba.ru.

Также, в сети появился эмоциональный ролик о том, как российская власть и президент РФ Владимир Путин окончательно пустили ситуацию в России с короновирусом на самотек.

Вместо помощи российским регионам они отправляют якобы гуманитарную помощь за границу, где и без поливальных машин и военных вирусологов справятся и так.

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"Тем самым нам в который раз показали, чего для них жизнь простого россиянина", – говорится в ролике.

Также российским автором ролика отмечается: "А тем временем у нас количество больных новой заразой растет по экспоненте каждый час. В больницах нет самого элементарного – масок и простых защитных костюмов. Но пусть тебя, россиянин, тешит мысль, что Трамп назвал отправку Путиным в Штаты самолета с медоборудивание – "Очень милым". И да, если выживешь, не забудь сходить проголосовать за поправки в Конституцию".

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