Спасатели установили первый в Украине палаточный городок для обсервации на выезде из Днепропетровщины. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

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Спасатели Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области установили палаточный городок на выезде из региона вблизи села Могилев.

Работы организованы областной властью как пилотный проект изолированного городка для обсервации людей, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу управления. В лагере могут быть размещены около 130 человек.

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В течение двух дней спасатели обустроили лагерь из 65 палаток, приспособленных для проживания людей, а также хозяйственную часть, зону санитарной обработки и палатки с душевыми и раздевалками для личной гигиены. Также на территории городка расположены 2 палатки для пребывания медицинского персонала.

Служба спасения также разместила на территории лагеря специальные рамки для проведения дезинфекции и автомобиль для термической обработки вещей и постельного белья.

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К установлению городка привлечены две группы спасателей по 10 человек.

Спасатели установили первый в Украине палаточный городок для обсервации на выезде из Днепропетровщины 01
Спасатели установили первый в Украине палаточный городок для обсервации на выезде из Днепропетровщины 02
Спасатели установили первый в Украине палаточный городок для обсервации на выезде из Днепропетровщины 03
Спасатели установили первый в Украине палаточный городок для обсервации на выезде из Днепропетровщины 04
Спасатели установили первый в Украине палаточный городок для обсервации на выезде из Днепропетровщины 05

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Спасатели установили первый в Украине палаточный городок для обсервации на выезде из Днепропетровщины 06
Спасатели установили первый в Украине палаточный городок для обсервации на выезде из Днепропетровщины 07
Спасатели установили первый в Украине палаточный городок для обсервации на выезде из Днепропетровщины 08
Спасатели установили первый в Украине палаточный городок для обсервации на выезде из Днепропетровщины 09
Спасатели установили первый в Украине палаточный городок для обсервации на выезде из Днепропетровщины 10

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Спасатели установили первый в Украине палаточный городок для обсервации на выезде из Днепропетровщины 11
Фото: dp.dsns.gov.ua

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Днепропетровщина карантин палатки ГСЧС COVID-19 обсервация коронавирус
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Топ комментарии
+8 Вася Шевченко f77d76ba
молодцы!
(и дай Бог что городок никогда не пригодился!!!)
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06.04.2020 18:54
+8 Maksim Perepelitca
Ну это хоть на палатку похоже . Не то что у кацапов . Спасатели установили первый в Украине палаточный городок для обсервации на выезде из Днепропетровщины - Цензор.НЕТ 4774 . Оцените дизайн палатки МЧС РФ .
Спасатели установили первый в Украине палаточный городок для обсервации на выезде из Днепропетровщины - Цензор.НЕТ 86 .
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06.04.2020 19:11
+6 буков
65 наметів, якщо в кожному вімкнути отой обігрівач, то генератор ляже, не бачу ні води ні туалетів, ні кухні, показуха.
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06.04.2020 19:36
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