За время карантина полицейские составили почти 4 тысячи админпротоколов на нарушителей ограничительных мер, - НПУ. ВИДЕО

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С начала введения карантинных мероприятий на территории государства полицейские составили 3922 административных протокола.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Управление коммуникации Национальной полиции Украины.

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Все они касались нарушения правил карантина людей, а 182 из них - нарушения режима самоизоляции. Кроме того, полиция расследует 46 уголовных производств.

Ежедневно к несению службы привлекается около 22 тысяч правоохранителей, в том числе полицейских и военнослужащих Нацгвардии. Кроме того, в течение минувших выходных в обеспечении общественной безопасности и порядка были задействованы более 7000 правоохранителей, которые контролировали соблюдение карантинных правил в парковых и рекреационных зонах.

Напомним, 6 апреля в Украине ужесточили ограничения, чтобы предотвратить распространение коронавирусной инфекции. Меры будут действовать до 24 апреля. В частности, запрещается находиться в общественных местах без маски или респиратора; перемещаться группой из более чем двух людей, кроме случаев служебной необходимости и сопровождения детей; находиться в общественных местах детям до 14 лет без сопровождения совершеннолетних; посещать парки и другие зоны отдыха, кроме выгула собак в сопровождении одного человека и в случае служебной необходимости.

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