В Чернобыльской зоне продолжается пожар четвертый день: огнем охвачено 10,5 га территории, ситуация контролируемая. ВИДЕО

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В Чернобыльской зоне сотрудники ГСЧС четвертый день пытаются потушить пожар. Продолжается пожар на площади 10,5 га.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение ГСЧС.

Отмечается, что продолжается пожар травяного настила и лесной подстилки между пгт Полесское и с. Владимировка (10, 16 квартал) на площади около 6,5 га и вблизи с. Рудня Осошня (58, 77, 79 квартал) на площади около 4 га.

"Ситуация полностью контролируемая. Работы продолжаются", - говорится в сообщении.

В настоящее время вертолетами ГСЧС проводится воздушная разведка.

Радиационный фон по г. Киеву и Киевской области в пределах нормы и не превышает естественных фоновых значений (г. Киев - 0,013 мР/час, Киевская область - в пределах 0,011 мР/ч. при допустимом фоне 0,05 мР/ч). В зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения уровни мощности эквивалентной дозы гамма излучения не изменились.

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