Полиция рассматривает пять версий в связи с покушением на николаевского авторитета Титова по кличке Мультик. ВИДЕО

4080

Следствие рассматривает пять версий в связи с покушением в Николаеве на местного авторитета Михаила Титова.

Об этом в комментарии Цензор.НЕТ рассказал замглавы Нацполиции – начальник Главного следственного управления Максим Цуцкиридзе.

"Первая – преступление совершено на почве мести. Вторая – оно связано с перераспределением криминальных сфер влияния в регионе. Не исключаем, что также поводом послужило конкуренция в бизнесе. Четвертая версия – преступление совершено из-за невозвращенных долгов или на почве неприязненных отношений. Пятая – это покушение было совершено на заказ", - рассказал Цуцкиридзе.

В полиции пока не выделяют ни одну из версий, как приоритетную, отрабатывая все направления.

Читайте также: Двое полицейских открыли стрельбу на улице в Николаеве, ранен 32-летний местный житель

Напомним, 6 апреля в полицию поступило сообщение о стрельбе возле бизнес-центра на пр. Центральном (г. Николаев), во время которого Титов получил огнестрельное ранение в голову.

По данному факту полицейские открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 "Покушение на умышленное убийство" Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от семи до пятнадцати лет.