"В России более 5 тысяч зараженных, больше 40 тысяч погибших...", - пропагандистка Кремля Зейналова в эфире телеканала "НТВ". ВИДЕО
Российская пропагандистка Ирада Зейналова во время выпуска новостей сказала, что в РФ более 40 тысяч погибших от коронавируса.
Как сообщает Цензор.НЕТ, при этом с помощью студийной графики демонстрировалась официальная статистика - 45 умерших от коронавируса.
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