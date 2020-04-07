"В России более 5 тысяч зараженных, больше 40 тысяч погибших...", - пропагандистка Кремля Зейналова в эфире телеканала "НТВ". ВИДЕО

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Российская пропагандистка Ирада Зейналова во время выпуска новостей сказала, что в РФ более 40 тысяч погибших от коронавируса.

Как сообщает Цензор.НЕТ, при этом с помощью студийной графики демонстрировалась официальная статистика  - 45 умерших от коронавируса.

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Коронавирус и карантин
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